مالية الدبيبة تُعلن عن إجمالي رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال 2023

أخبار ليبيا 24

قالت أن إجمالي رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية خلال العام 2023 بلغت نحو 3 مليارات و855 مليونًا و124 ألفًا و170 دينارًا.

وأظهر تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عن الوزارة للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، أن رواتب مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت مليارًا و252 مليونًا و77 ألفًا و881 دنيارًا، في حين بلغ إجمالي رواتب المجلس الأعلى للدولة 49 مليونًا و286 ألفًا و974 دينارًا.

بينما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فقد بلغت رواتبها 759 مليونًا و221 ألفًا و845 دينارًا، فيما وصلت رواتب مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية والجهات التابعة له إلى مليار و794 مليونًا و537 ألفًا و470 دينارًا.