ليبيا ومصر تبحثان التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

15 يناير، 2024 7:38 م
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أخبار ليبيا 24

بحثت ليبيا ومصر اليوم الإثنين تبادل الخبرات المصرفية والمالية وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله.

وتناول الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات المصرفية والمالية وتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

15 يناير، 2024 7:38 م
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