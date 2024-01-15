قطر تُعلن وصول الدفعة السابعة من جرحى قطاع غزة للعلاج بالدوحة

أعلنت قطر، الاثنين، وصول الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في العاصمة الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ لها ؛ أنها استقبلت الدفعة السابعة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدًا لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع”.

وبيّنت الخارجية أن “هذه المبادرة تأتي استمرارًا لدعم قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين”.

والخميس، استقبلت قطر الدفعة السادسة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة، وفق المصدر نفسه.

وفي السياق، قال مدير مكتب وزير الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية، حمد المالكي: “استقبلت قطر الدفعتين السادسة والسابعة، بالتعاون مع الجانبين الفرنسي والإيطالي، حيث تم نقل المصابين من قطاع غزة مرورًا بالمستشفيين الإيطالي والفرنسي في العريش (المصري) وصولاً إلى الدوحة”، بحسب البيان ذاته.