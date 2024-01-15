قطر توقف شحن الغاز الطبيعي المسال في البحر الأحمر وسط هجمات الحوثي

أخبار ليبيا 24

توقفت، شركة قطر للطاقة، ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، عن إرسال ناقلات عبر البحر الأحمر رغم استمرار الإنتاج، وفق ما ذكرت رويترز، اليوم الإثنين.

وتهاجم جماعة الحوثي اليمنية منذ نوفمبر السفن في البحر الأحمر، وهو جزء من طريق يمثل حوالي 12% من حركة الشحن العالمية، فيما يقولون إنه محاولة لدعم الفلسطينيين في الحرب مع إسرائيل.

وتعرضت أربع ناقلات على الأقل كانت تستخدم لنقل الغاز الطبيعي المسال القطري للاحتجاز خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن ردت القوات الأمريكية والبريطانية بتنفيذ عشرات الضربات الجوية والبحرية على أهداف للحوثيين في اليمن.

وكانت الناقلات الغارية والحويلة والنعمان قد قامت بتحميل الغاز الطبيعي المسال في رأس لفان في قطر وكانت متجهة إلى قناة السويس، لكنها توقفت قبالة ساحل عمان في 14 يناير، وفقًا لبيانات تتبع السفن من (إل إس إي جي).

وتوقفت السفينة “الركيات”، التي كانت تبحر عائدة إلى قطر، على طول طريقها في 13 يناير في البحر الأحمر.