فينيسيوس بطل الكلاسيكو.. ريال مدريد يسحق برشلونة ويتوج بطلا لكأس السوبر الإسباني

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توّج ريال مدريد بطلاً لكأس السوبر الإسبانية بعد فوزه الساحق على غريمه اللدود برشلونة 4-1 في السعودية يوم الأحد، سجل فينيسيوس جونيور ثلاثية منها في الشوط الأول.

وسيطر ريال على كل جوانب المباراة وتلاعب ببطل العام الماضي، الذي لم يتمكن من التعامل مع فينيسيوس، وأنهى اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع رونالد أراوخو لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 71 بعد خطأين على اللاعب البرازيلي.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: “لم أتوقع أن نسجل ثلاثة أهداف بهذه السرعة، لكننا استفدنا من خط دفاعهم العالي مع فينيسيوس الملهم الليلة”.

وأضاف: “لقد كانت مباراة صعبة، والنتيجة تبدو كبيرة جدًا بالنسبة للطريقة التي لعب بها برشلونة. كانت النتيجة 3-1 متكافئة، وعندما كانت النتيجة 4-1 تراجعوا قليلاً.. نحن سعداء”.

فينيسيوس يتلاعب ببرشلونة

وبدأ ريال مدريد المباراة بقوة مبكرا، حيث خلق جود بيلينجهام ورودريجو وفينيسيوس قلقا كبيرا لدفاع برشلونة.

واستغرق ريال سبع دقائق ليفتتح التسجيل بفضل تمريرة رائعة من بيلينجهام، حيث كان لاعب خط الوسط الإنجليزي محاطًا بثلاثة لاعبين في خط المنتصف لكنه تمكن بطريقة ما من حلق تمريرة مذهلة لتصل إلى فينيسيوس الذي انطلق الكرة وتجاوز حارس المرمى بسهولة ليضعها في الشباك الفارغة.

وأهدر ريال فرصة رائعة لتعزيز تقدمه عندما استعاد فيديريكو فالفيردي الكرة بسرعة ومرر تمريرة رائعة إلى رودريجو الذي سدد تسديدته من مسافة قريبة تصدى لها الحارس إيناكي بينا ببراعة.

الهدف الثاني لريال مدريد جاء من تمريرة طويلة أخرى، هذه المرة حيث مرر داني كارفاخال الكرة إلى رودريغو في الجهة اليمنى. واقتحم منطقة الجزاء قبل أن يرسل الكرة عبر منطقة الجزاء ليسجل فينيسيوس الكرة في الشباك في الدقيقة العاشرة.

وكاد برشلونة أن يرد سريعا عندما أطلق فيران توريس تسديدة اصطدمت بالعارضة وتصدى حارس المرمى أندريه لونين ليحرم روبرت ليفاندوفسكي من تسديدة قوية في الكرة المرتدة.

لكن برشلونة كان صامدا وتمكن من تقليص الفارق بتسديدة رائعة من ليفاندوفسكي بعد كرة مرتدة أخرى في الدقيقة 33.

وكان الزخم على ما يبدو في صالح برشلونة عندما أرسل أوريليان تشواميني كرة عرضية إلى فينيسيوس جونيور الذي أمسك بها المدافع أراوخو أثناء محاولته الانقضاض على الكرة. ونفذ فينيسيوس ركلة الجزاء وسجل بتسديدة متقنة على يمين الحارس في الدقيقة 39.

وكان الهدف ضربة قوية لبرشلونة وسيطر ريال على الشوط الثاني وسجل رودريجو الهدف الرابع من كرة مرتدة في الدقيقة 64.

تشافي يعتذر

وستزيد الخسارة الضغط على تشافي مدرب برشلونة الذي واجه انتقادات من الجماهير ووسائل الإعلام غير الراضية عن مستوى الفريق.

ويحتل الفريق المركز الرابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 41 نقطة، بفارق ثماني نقاط خلف جيرونا المتصدر وسبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وقال تشافي في مؤتمر صحفي: “لم نظهر المستوى المطلوب لمباراة كهذه.. لقد لعبنا أسوأ مباراة لدينا.. لم نكن مرتاحين في أي وقت.. لقد ألحقنا ريال مدريد الضرر بنا من خلال الهجمات المرتدة.. أعتذر للجماهير لأنه كان من الصعب علينا المنافسة وأظهرنا أسوأ جانب لدينا”.