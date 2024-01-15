“تكالة” يشيد بدور السفير الهولندي في دعم السلام والاستقرار بليبيا

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، اليوم الإثنين، السفير الهولندي لدى ليبيا جوست كلارينبيك، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس إن تكالة، رحب بالسفير الهولندي في زيارته الأولى للمجلس، وأثنى على الدور الإيجابي الذي تقوم به مملكة هولندا في دعم السلام والاستقرار في ليبيا.

وعبر تكالة، عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.

من جهته، أكد السفير أن مملكة هولندا تعمل دوماً على دعم المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان في ليبيا وتعمل على تقريب وجهات نظر جميع الأطراف لإرساء السلام والمصالحة الوطنية ونبذ الفرقة والخلاف.