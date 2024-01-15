تركيا تواصل شنّ هجمات على إرهابيين في سوريا

أخبار ليبيا 24

تواصل وزارة الدفاع التركية، شنّ هجماتٍ على مناطق متفرقة في العراق وسوريا، تقول إنها بهدف القضاء على عناصر إرهابية، حيثُ تمكنت الوزارة من تحييد 10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في عمليات جوية مفاجئة على شمال العراق، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي ساعات الصباح الأولى من اليوم.. نفذ الطيران التركي عدة ضرباتٍ جوية استهدفتْ مرافق وبنى تحتية بينها ست محطات كهرباء في شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى والبلدات، وفقًا للأناضول.

وفي وقتٍ سابق… قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إنهُ يسعى لتحصين قواعد بلاده العسكرية الجديدة حتى حلول الربيع المقبل.

وأضاف الرئيس التركي، أن بلاده ستصبحُ «عصية على الإرهابيين»، حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

وأشار أردوغان ضمن كلمته لأمناء الأحياء في المجمع الرئاسي في أنقرة، إلى «مقتل 12 جندياً شمال العراق، الأسبوع الماضي، جراء هجمات تنظيم حزب «العمال» الكردستاني على قواعد عسكرية تركية بالمنطقة.