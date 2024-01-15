تراجع طفيف في سعر الدولار أمام الدينار

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية تباينا أمام الدينار في السوق الرسمية اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وأظهر سعر الدولار تراجع طفيف إلى 4.79 دينار مقابل 4.80 دينار أمس، وفق نشرة أسعار صرف العملات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.26 دينار مقابل 5.25 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 6.12 دينار مقابل6.11 دينار أمس.

وانخفض متوسط سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وثبت سعر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.55 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعري الليرة التركية واليوان الصيني الذين سجلا 0.15 دينار و0.66 دينار على الترتيب.