تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.65 بالمئة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التخطيط المصرية، تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 2.65% في الربع الثاني من 2023-2024.

وبحسب بياناتِ وزارة التخطيط المصرية فغن البيانات المسجلة حديثة قُورنتْ بـ 4.4% خلال الربع المماثل من العام السابق 2022-2023 على حد قولها.

وفي الأثناء.. حققت مصر خلال العام المالي 2023 – 2024 إيرادات ضخمة من قطاع السياحة بلغت نحو 4.45 مليار دولار، وهو أعلى مستوى فصلي على الإطلاق

وفيما سبق… كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أنه مع حلول الأول من يناير 2024.. بلغ عدد سكان مصر105.858 مليون نسمة، أي بزيادةٍ قدرها 1.463 مليون نسمة عن تعداد أول يناير 2023.

وفي سياقٍ منفصل.. بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري؛ الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيرها وانعكاساتها على الاقتصاد المصري.