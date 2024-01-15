بعد مرور “3” سنوات .. أمن صبراتة تلقي القبض على شخص مطلوب على ذمة قضية قتل

أخبار ليبيا 24

أعلن مسؤول مكتب الإعلام بمديرية أمن صبراتة محمد شتيوي القبض على شخص مطلوب على ذمة قضية قتل منذ عام 2020.

وقال شتيوي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، إن أعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقه قاموا بضبط يدعى “ع.م.أ” مطلوب على ذمة قضية قتل بدائرة اختصاص المركز منذ سنة 2020 .

ولفت إلى أن هذا الشخص هو أحد المتهمين، حيث تم القبض على شخص آخر وهو من اعترف على المقبوض عليه الأخير.

وأوضح شتيوي، أن تم الاستدلال والتحقيق معه، واودع بالحجز ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.