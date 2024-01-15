بحث إنشاء عبارات وصيانة الطرق في البيضاء عقب السيول الأخيرة

أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، رفقة وكيل عام وزارة الحكم المحلي، أبو بكر الزوي، زيارة تفقدية لحي جنين في البيضاء.

وجرى خلال الزيارة بحث إنشاء عبّارات للأودية والطرق المنهارة أو المتضررة في الحي، بالإضافة إلى بحث صيانة كافة الأضرار في المدينة.

ويأتي ذلك عقب السيول الأخيرة نتيجة غزارة الأمطار. وقالت الحكومة إنّه سيتم من خلال الزيارة، حلحلة مشاكل الخدمات العامة، ومعالجة ملف القمامة، إضافةً إلى حل مختنقات شركة المياه والصرف الصحي.

والسبت الماضي أخلت مديرية أمن البيضاء، حي الجنين من سكانه، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه الأمطار.

وناشدت مديرية أمن البيضاء، المواطنين بعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة نتيجة سوء حالة الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة على مناطق الجبل الأخضر. وطالبت المديرية المواطنين بتجنب أماكن السيول والأودية.