النفط يرتفع مع ترقب المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع ترقب المتعاملين مخاطر انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط في أعقاب ضربات شنتها قوات أمريكية وبريطانية لمنع جماعة الحوثي في اليمن من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.42 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة 1.1 بالمئة يوم الجمعة.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 72.73 دولارا للبرميل، مرتفعا خمسة سنتات، أو 0.1 بالمئة، بعد مكاسب بنحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 2% الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما، خلال اليوم هذا العام، بعد أن شنت القوات الأمريكية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد قوات الحوثي ردا على أشهر من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، والتي اعتبرها الحوثي ردا على الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وهددت جماعة الحوثي، الأحد، “برد قوي وفعال” بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل، ما أدى إلى تصعيد التوتر. وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخا أطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.

وقال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة بعثت برسالة خاصة إلى إيران بشأن هجمات الحوثيين.

وابتعد العديد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد الضربات، على الرغم من أن التجار ما زالوا يراقبون رد فعل إيران وتأثيره على الشحنات في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم.