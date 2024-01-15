اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية تواصل اجتماعها في زوارة

أخبار ليبيا 24

تواصلت اليوم الاثنين، أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، المنعقد بمدينة زوارة، بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية، الممثلين عن جميع الأطراف الرئيسية، المشاركة في العملية السياسية بليبيا.

وانطلقت أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، أمس الأحد، برئاسة النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، مسؤول ملف المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي، وبحضور وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، المكلفة من قبل الاتحاد الأفريقي.

كما يحضر الاجتماع مستشار الاتحاد الأفريقي للمصالحة الوطنية، محمد حسن اللبات، ومسؤولة فريق العدالة الانتقالية والمصالحة، بقسم حقوق الإنسان وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، كورا اندروا، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمصالحة.

وتم خلال جلسات أمس، استعراض محاضر الاجتماعات السابقة للجنة، ومناقشة اعتماد اللائحة الداخلية لعمل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية الذي سيشارك فيه كافة الأطياف والمكونات الليبية.