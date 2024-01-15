الغالبية تصوّت على عدم استجابة محافظ المصرف المركزي لتقديم إحاطة أمام البرلمان

أخبار ليبيا 24

صوتت الغالبية في استطلاع للرأي بـ (لا) حول مدى استجابة محافظ مصرف ليبيا المركزي لمجلس النواب الليبي بشأن تقديم إحاطة عن السياسية النقدية للمصرف.

وفي 09 يناير 2024، وافق، مجلس النواب، على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الاقتصادية.

وأجاب نحو 98 % من المشاركين بـ (لا) حول سؤال: “برأيك هل يستجيب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لدعوة البرلمان بتقديم إحاطة عن السياسية النقدية للمصرف؟” طرحته وكالة أخبار ليبيا 24 على متابعيها على “فيسبوك”. في المقابل رأى النسبة الباقية 02 % أنّه من الممكن أن يستجيب.

يقول أسامة الساحلي: ” لا.. لأن الصديق الكبير يعتبر في نفسه فوق القانون”. بينما قال يوسف النفاتي: “بالله عليكم فكونا من ها الـ (شكل)”.

واختصر غالبية المشاركين إجاباتهم بـ (لا).

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوّت بالموافقة على الطلب المقدم من عدد من النواب بدعوة محافظ مصرف ليبيا المركزي لتقديم إحاطة للمجلس عن السياسية النقدية المتخذة من المصرف المركزي لمواجهة الظروف الاقتصادية.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي، الأحد 07 يناير 2024، أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ 122.7 مليار دينار خلال العام 2023.