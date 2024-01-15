الضرائب تسهم بـ 65% من الإيرادات السيادية خلال 2023

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، عن أن إيراد بيع المحروقات خلال العام 2023 بلغت 179 مليونا و995 ألفا و249 دينارا بنسبة تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات السيادية المقدرة بثلاثة مليارات و880 مليونا و670 دينارا.

وأظهر التقرير، أن الضرائب ورسوم الأنشطة الاقتصادية تصدرها بند الإيرادات السيادية بنسبة 65% محققا مليارين و538 مليونا و800 ألف و35 دينارا، وتلتها إيرادات الاتصالات مع 506 ملايين و726 ألفا و253 دينارا بنسبة 13%.

فيما حققت إيرادات الجمارك مع 333 مليونا و38 ألفا و181 دينارا بنسبة 9%، ورسوم خدمات وإيرادات أخرى مع 321 مليونا و701 ألف و637 دينارا بنسبة 8%.