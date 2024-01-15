السايح والوكالة الأمريكية للتنمية يبحثان دعم انتخابات المجالس البلدية

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أمس الأحد، مع مدير مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية في ليبيا، جون كارديناس والوفد المرافق له، وذلك بمقر المفوضية في طرابلس.

وقالت المفوضية، إن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، للوقوف على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ انتخاب المجالس البلدية.

وجاء اللقاء للاستفسار عن نوع الدعم الذي يمكن ان تقدمه المنظمة الأمريكية في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات لتعزيز مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات القادمة.