الحوثي يطلقون صاروخًا على سفينة أمريكية

15 يناير، 2024 4:21 م
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أخبار ليبيا 24

أطلقَت جماعة الحوثي اليمنية صاروخ كروز مضاد للسفن باتجاه إحدى سفنها قبالة السواحل اليمنية، حسب ما أكدتهُ القيادة المركزية الأميركية.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية، أن مقاتلاتها أسقطت الصاروخ، دون أن توضح ما إذ حدثت إصابات أو أضرار

وفيما سبق… نفذت أميركا ضرباتٍ جوّية جديدة ضد قوات الحوثي اليمنية، تزامنًا مع تعهد إدارة الرئيس جو بايدن بحماية الملاحة في البحر الأحمر

وأوضحتْ وكالة رويترز للأنباء أن الضربة الأخيرة جاءت بعد استهداف أميركا موقعا للرادار، بعد يوم من تعرض منشآت للجماعة المتحالفة مع إيران لعشرات الضربات الأميركية والبريطانية.

15 يناير، 2024 4:21 م
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