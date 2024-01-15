الأهلي طرابلس يلتقي ودياً مع أساريا والأخضر استعداداً لاستئناف الدوري الليبي الممتاز

في إطار استعداداته وتحضيراته لاستئناف الدوري الليبي الممتاز يخوض نادي الأهلي طرابلس حامل اللقب ومتصدر المجموعة الثانية اختبارين وديين يلتقي فيهما ناديي أساريا والأخضر.

اللقاء الأول سيكون يوم الخميس 18 يناير الجاري، وسيلتقي فيه الأهلي طرابلس نادي أساريا على أرضية ملعب النادي الأهلي.

أما المباراة ستكون خارج ملعبه وستقام على أرضية النهر الصناعي ويلتقي فيها مع النادي الأخضر.

وستقام كلا المباراتين في تمام الساعة السادسة مساءً.

يذكر أن الأهلي طرابلس يتصدر المجموعة الثانية برصيد 20 نقطة من 8 مباريات.