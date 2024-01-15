ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى “24 ألفا و100 شهيد”

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى “24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا”، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان للوزارة، للكشف عن آخر إحصائيات “اليوم الـ 101 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة”.

وقالت الوزارة: “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 24100 شهيد و60834 إصابة، منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات بالقطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 132 شهيدا و252 إصابة”.

كما أشارت إلى أنه “لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة “كارثة إنسانية غير مسبوقة” وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع خلال 3 أشهر وهو ما يعادل 1.9 ملايين شخص، وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.