أورلاندو وباتيلي يتفقان على ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو دعم الاتحاد جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، لكسر الجمود السياسي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء اليوم الإثنين في طرابلس، وقال أورلاندو في تغريدة عبر موقع “إكس”: “أكدت له دعم الاتحاد الأوروبي الحازم لوساطته الرامية إلى تجاوز حالة الجمود الهشة والمنقسمة، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي شامل بين الأطراف الرئيسية المعنية يقود البلاد إلى انتخابات وطنية”.

وتابع أورلاندو: “بينما تواجه ليبيا والمنطقة تحديات جديدة، اتفقنا على ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والسماح للمواطنين باختيار قيادتهم واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار ووحدة وسيادة البلاد”.

وأطلق المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، في نوفمبر الماضي، مبادرة من أجل عقد قمة بين الأطراف الرئيسية الخمسة في الأزمة الليبية، للاتفاق على المسائل العالقة بشأن الانتخابات.