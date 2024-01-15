“أبو غريس” يجري جولة تفقدية على أعمال الصيانة والنظافة في درنة

أخبار ليبيا 24

أجرى آمر المنطقة العسكرية الأمنية درنة الفريق عبدالباسط أبوغريس، جولة داخل شوارع المدينة تفقد فيها عمل شركات النظافة.

واطلع خلال جولته الميدانية على متطلبات المواطنين والمشاكل والعوائق الذي تواجه سكان درنة، شملت أيضاً الجولة العمارات الكورية والميناء البحري للاطلاع على نسبة الإنجازات في العمل.

وفي ختام الجولة، أثنى أبو غريس آمر المنطقة على المجهودات المبذولة وتحقيق الإنجازات من لجنة إعادة إعمار درنة، وسرعة العمَل الفائقة في تنفيذ أعمال البناء والصيانة والنظافة، وعلى مجهودات الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في تأمين وحماية مختلف الشركات لتنفيذ الأعمال المطلوبة بدرنة.