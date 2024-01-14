من درنة.. الحاجة «سَعايا» تروي لوكالتنا كيف جرفت السيول فقيدتها – الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 خـــــاص

كُنا معكم في الجزء الأول من قصة الحاجة سعايا عبد الرازق التي قصتْ لنا حادثة فقدِ ابنتها تُركية ليلة الحادي عشر من سبتمبر، حيثُ عرفتنا في الجزء الأول من الحكاية بابنتها بالقول: تعمل ابنتي في النيابة العامة بمدينة درنة، عُرف عليها قولها للحق دائمًا وتحت أي ظرف، لطالما رفضت الأوضاع المأساوية التي عاشتها درنة خلال حُقبة سيطرة التنظيمات الإرهابية، ودخلت في مناوشاتٍ مع الجماعات الإرهابية.

وسردت لنا كيف شكّكتْ في رواية وسائل الإعلام بشأن الطقس والتنبؤ بالكارثة التي حلّت بدرنة.. قائلةً: قبل ليلة الحادي عشر من سبتمبر… نقلت وسائل الإعلام أخبار مفادها اقتراب عاصفة من شرقي ليبيا، ستضب المنطقة الشرقية بما فيها درنة، وحقيقةً لم نكترث.. أنا شخصيًا استغربت.. كيف لهم أن يتوقعوا ذلك؟ هل سيدخلون في علم الغيب؟ ولن أولِي للموضوع أية أهمية.. وفي ليلة الحادي عشر من سبتمبر أبلغتني ابنتي التي تسكن في حي الزهور، أنها تريد المكوث عند قريبتنا، رغم عدم ارتياحي للفكرة لكنها أصرّت ولم أرد الضغط عليها.

ووصلت في الجزء الأول من الحكاية إلى نقطة انقطاع الاتصالات والكهرباء مع فجر ليلة الحادي عشر من سبتمبر.. ومع حلول الصباح وانقشاع دانيال تكشّفتْ الكارثة المريرة التي حلتْ بدرنة الزاهرة.. وفي الجزء الثاني من الحكاية نكمل بقية القصة.

تُكمل والدة الفقيدة بقية الحكاية بالقول: تدمرت الطُرق التي توصل مدينة درنة بأي مدينة أو منطقة أخرى، وعلمنا أن مدينة درنة غطاها الطمي والمياه وآلاف البيوت والمنازل المدمّرة.. وعمّ الفزع.. والخوف من الفقد والخطر.. قالت لي إحدى الجيران: “درنة ميخوذة يا يام”!

آلاف الضحايا، آلاف المفقودين.. وغياب أي حصيلة رسمية.. وبموازاة ذلك.. تتدفق مشاهد مأساوية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، تحمل نداءات استغاثة أخيرة لم تجد سوى الموت منقذًا.. وبالتوازي تقبع آلاف العائلات تحت الركام والمنازل المغمورة بالمياه محاولةً بخطى وئيدة وأمل مبتور البحث عن مخرج.. حلّ الصباح لكن لم يخرج أحد!

قلقتُ كثيرًا على ابنتي تركية.. وأردت أن أصل إليها لأطمئن عليها.. لكن ما من جدوى.. هاتفها مغلق، والاتصالات ضعيفة وشبه متقطعة، والطرق مقطعة ومنفصلة.. والمواصلات شبه مستحيلة في ذلك اليوم.. ما من جدوى.. ما العمل؟ كيف ستستكن نار القلب وتبرُد؟

مرّ اليوم الأول.. ثقيل، وكأنه شيئًا ثقيلاً جثا على قلبي المفطور على ابنتي.. ومنذ ساعات الصباح الأولى، حاولت الاتصال والتواصل مع أي أحد يعلم ولو شيئًا بسيطًا على ابنتي.. حاولت العثور على سيارة للذهاب إلى مدينة درنة.. وبعد معاناة وطول انتظار.. حصلت على سيارة ستنقلني إلى مدينة درنة المنكوبة.. للبحث عن ابنتي تركية.

كان هذا الجزء الثاني من حكاية بدأت بالفقد والخوف والهلع.. في انتظار ما سيوضحه الجزء الثالث من قصة الحاجة سعَايا التي فقدت ابنتها جراء السيول والفيضانات المدمرة التي ضربت مدينة درنة.