مالية الدبيبة: 59.99 مليار إجمالي الإنفاق على الرواتب خلال 2023

14 يناير، 2024 10:10 م
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أخبار ليبيا 24

سجل بند الرواتب وما في حكمها خلال العام 2023 59 مليارًا و998 مليونًا و471 ألفًا و86 دينارًا من إجمالي 125 مليارًا و726 مليونًا و363 ألفًا و107 دنانير.

وأظهر تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، أن نفقات التسيير والتجهيز والتشغيل بلغت 8 مليارات و990 مليونًا و515 ألفًا و488 دينارًا.

وسجلت نفقات بند مشروعات وبرامج التنمية 11 مليارًا و998 مليونًا و955 ألفًا و200 دينار، ونفقات الدعم 19 مليارًا و999 مليونًا و997 ألفًا و421 دينارًا.

 

 

14 يناير، 2024 10:10 م
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