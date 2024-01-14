مؤسسة النفط وسوناطراك الجزائرية توقعان ملاحق تمديد اتفاقات “الإبسا”

أخبار ليبيا 24

وقَّع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، اليوم الأحد، والمدير العام لشركة سوناطراك الجزائرية رشيد حشيشي ملاحق تمديد اتفاقات “الإبسا” للمنطقة “95/96” والمنطقة “65” الواقعتين في حوض غدامس غرب ليبيا.

وجرى التوقيع خلال اجتماع بن قدارة وحشيشي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في طرابلس بحضور عدد من مسؤولي شركة سوناطراك على هامش مشاركة وفد الشركة الجزائرية في فعاليات الدورة الثانية لقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إن الاجتماع خُصِّص لمتابعة ما أنجز بين الجانبين حتى الآن، في إطار مساعي “سوناطراك” للعودة لمباشرة نشاطها الاستكشافي في ليبيا عقب إعلانها رفع حالة القوة في 7 نوفمبر 2023.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أن الجانبين وقعا على ملاحق تمديد اتفاقات (الإبسا) للمنطقة 96/95 والمنطقة 65، وذلك للتعويض عن فترة التوقف بسبب حالة القوة القاهرة حتى تتمكن شركة سوناطراك من العودة لاستكمال الالتزامات التعاقدية المتبقية في أقرب وقت.

وأضافت المؤسسة أن الجانبين وقعا كذلك على التعديل الأول لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة وشركة سوناطراك في 10 فبراير 2022 والذي شمل تمديد فترة مذكرة التفاهم لسنتين، وتوسيع مجالات التعاون الفنية في صناعة النفط والغاز والطاقات البديلة وكذلك التدريب وتبادل الخبرات.

من جانبها، توقعت شركة سوناطراك أن يسهم ملحق مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين منذ فبراير 2022 والذي وقعه مديرها العام مع بن قدارة اليوم في إثراء محاور التعاون بين الطرفين من خلال دمج مجالات نشاطات جديدة متمثلة في استكشاف وتطوير الموارد التقليدية وغير التقليدية.

وأضافت أن الاتفاقية تضمنت تطوير الاستكشافات النفطية والغازية للحقول الهامشية غير المستغلة، مع تنفيذ تقنيات الاسترجاع الثانوي والثالث للمكامن الناضبة، بالإضافة إلى تطوير النشاطات المتعلقة بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة وكذا التكوين وتبادل الخبرات.

وبشأن ملاحق تمديد اتفاقات الإبسا، أوضحت الشركة الجزائرية أن فرع سوناطراك سيباكس والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط وقعا تعديلين يتعلقان بتمديد فترات التنقيب على مستوى الرقعتين التعاقديتين 95/96 و65 الواقعتين بحوض غدامس بليبيا.

وقالت سوناطراك إن مشاركة وفدها في قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024 كانت فرصة لمناقشة تحديات ومستقبل قطاع الطاقة في أفريقيا والعمل على تقييم وتنفيذ الإمكانات الهائلة للطاقات المتجددة المرتبطة بقدرات الطاقة الشمسية في القارة الأفريقية.

وأكدت أن قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2024 شهدت مشاركة المؤسسات النفطية العالمية الكبرى على غرار شركة سوناطراك وجرى مداخلات ونقاشات ثرية لكبار مسؤولي قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط دعت بهذه المناسبة جميع الشركات الأجنبية للمشاركة في الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا.

وشارك المدير العام لسوناطراك رشيد حشيشي خلال فعاليات القمة في جلسة نقاش حول موضوع الطاقة حيث تطرق في كلمته إلى التحديات التي تمليها الاحتياجات المستقبلية للطاقة، وتحديدًا الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة انتقالية أساسية ومحورية، فضلًا عن اعتماد الطاقات المتجددة التي تحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية وتسهم في التقليل من البصمة الكربونية.