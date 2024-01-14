في نسختها الثانية عشر.. صحراء الجنوب الليبي تحتضن رالي فزان

أخبار ليبيا 24

انطلقت فعاليات رالي فزان الصحراوي، بمشاركة متسابقين من عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث بدء الفعاليات باستعراض رجال المظلات التابعين للواء طارق بن زياد بالقوات المسلحة الليبية.

وبدأت الفعاليات التي تتم برعاية القوات المسلحة من أمام قلعة سبها التاريخية، وبحضور العشرات من محبي سباقات السيارات والدراجات النارية، حيث استقبلت مدينة سبها على مدار الأيام الماضية متسابقين من غالبية المدن الليبية، وهواة من محبي الإثارة والمتعة التي تحدث في مثل هذه السباقات الكبرى.

وتعد هذه هي النسخة الثانية عشر من رالي فزان الذي ينظم في الصحراء الليبية الجنوبية، والذي يحظى بمتابعة عالمية، لما تمثله هذه الرياضة من تشويقة إثارة.

وعبر الكثير من المشاركين في المسابقة عن سعادتهم بالمشاركة، مؤكدين أنهم تفاجئوا بجمال الطبيعة الليبية في فزان، حيث قالت السعودية ماريهان الباز، التي تشارك كأول فتاة عربية – في تصريحات صحفية – إنها فخورة بتمثيل المملكة العربية السعودية في “رالي فزان 2024” مؤكدة أنها استشعرت أنها بين أهلها في فزان.

وتحدث خبير الراليات الشهير الإيطالي روبيرتو موسي، عن مشاركته في رالي فزان، مؤكدا أنه سعيد بعودة هذه الرياضة إلى ليبيا، كونه من أشد المحبين للصحراء الليبية.

وقال في تصريحات تلفزيونية إنه جاء إلى ليبيا للمرة الأولى عام 1994، كما أنه زارها في العام 2010 وساهم في تنظيم الرالي وقتها، إلا أن الحرب التي اندلعت بعد ذلك تسببت في تعطيل مثل هذه الرياضية.

وأوضح أنه خلال السنوات الماضية نجح في تكوين صدقات كثيرة من الليبيين، وأنه لديه شغف كبير بهذه الرياضة، وبالصحراء الليبية تحديدا، مشيدا بحسن الضيافة والاستقبال الذي حظي به في سبها.

يشار إلى أن الرالي يحظى باهتمام كبير من قبل الأجهزة الأمنية، حيث سيرت دوريات أمنية التابعة لفرع الدعم المركزي أوباري، لتأمين الفعاليات وضمان سيرها بنجاح.