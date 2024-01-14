عشرات الآلاف يتظاهرون في واشنطن ،دعماً لفلسطين وتنديدا بحرب غزة

تظاهر عشرات الآلاف في واشنطن السبت، دعما لفلسطين وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الحرية بجوار البيت الأبيض حاملين لافتات تدعو إلى وقف الإبادة في غزة ووقف الدعم الأمريكي العسكري لإسرائيل.

التظاهرة التي نظمتها جمعية “مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين” رددت شعارات تطالب بإنهاء المأساة الإنسانية في غزة، بمحاسبة إسرائيل على أفعالها.

ومن بين المشاركين في التظاهرة العارضتان الفلسطينيتان الأمريكيتان المشهورتان عالميًا بيلا وجيجي حديد.

وفي تصريحٍ صحفي ، قالت بيلا حديد: “أنا لست هنا فقط لأنني فلسطينية، لكن أيضا كمواطنة أمريكية. حكومتنا شريكة في المجزرة بغزة”.

وتابعت “أقول للإدارة الأمريكية أنني لن أدعم إدارة تدعم المذبحة بحق الفلسطينيين. نحن نظهر للحكومات في جميع أنحاء العالم أننا ندعم فلسطين وعليهم أن يقفوا خلفنا”.

بدوره، طالب رجل الأعمال اللبناني الأصل ناصر بيضون والمرشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بوقف الدعم العسكري والسياسي الأمريكي لإسرائيل.