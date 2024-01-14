حمودة يوضح تفاصيل إطلاق منصة للاستعلام حول إصلاح سياسة دعم المحروقات

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن مركز الاتصال المحلي “1415” أطلق للاستعلام الوطني حول إصلاح سياسة دعم المحروقات.

وبين حمودة عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن المرحلة الأولى من الاستعلام الوطني، تضمنت إرسال أكثر من “561” ألف رسالة نصية لهواتف المواطنين، تحتوي على رابط يُمكن المواطنين من التفاعل مع الأسئلة المطروحة.

وأضاف حمودة أن مخاتير المحلات في جميع مناطق ليبيا الذين تجاوز عددهم “1200” مختار محلة، باشروا بالتواصل مع المواطنين في نطاق المحلة وتعبئة نموذج الاستعلام الوطني.

وأشار حمودة إلى أن عضوات المجالس البلدية، ومكاتب تمكين المرأة بالبلديات سيقومون بتوزيع نماذج الاستعلام الوطني على المواطنات بنطاق البلديات.

وأعرب حمودة عن تشجيعه نشجع كافة المواطنين للتفاعل مع الاستعلام الوطني وإبداء آرائهم بكل حرية.