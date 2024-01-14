تونس تكشف عن قائمة لتنظيمات وكيانات متطرفة تضم “148” شخص

أخبار ليبيا 24

كشف مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب باللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بتونس ظافر بن حميدة، عن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بجرائم الإرهاب. مؤكدا أن قائمة الأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضم حاليا “148” شخصا طبيعيا ومعنويا.

وأضاف بن حميدة في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، مساء أمس السبت، أن اللجنة حريصة على أن تكون قراراتها سليمة واقعا وقانونا، بما يؤكد الوفاء بالتزامات تونس في إطار مكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ودعم المجهود الوطني لمكافحة الإرهاب ومنع تمويله.

في إطار الخطوات التي تتخذها السلطات التونسية لتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة والكيانات والأشخاص المرتبطين بها .

وتضمنت القائمة التي نشرتها اللجنة على موقعها الرسمي بتاريخ 11 يناير 2024 قرارين اثنين يتعلقان بتجميد أموال وموارد اقتصادية لعنصريين إرهابيين وصفهما بن حميدة بـ”الخطيرين جدا”، وهما عامر البلعزي وعلاء الدين غزواني.

وأوضج بن حميدة ن قيمة الأرصدة المالية التي تم تجميدها في إطار تنفيذ قرارات اللجنة، بلغت 700 ألف دينار، مضيفا أن اللجنة تنظر في كل مطالب اقتراح الإدراج الواردة عليها من قبل الهياكل والإدارات المعنية بمكافحة الإرهاب وتقوم بالمراجعة الدورية كل ستة أشهر وتحيين القائمة كل ما اقتضى الأمر ذلك سواء بإضافة معطيات أو بالحذف.

يذكر أن أول قرار في تجميد الأموال قد صدر عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في شهر نوفمبر 2018، وهي اللجنة التي أسند لها المشرع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .