بلدية بنغازي تناقش إجراءات القضاء على الظواهر الهدامة داخل المدينة

أخبار ليبيا 24

عقد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية اجتماع ضم مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء جمال العمامي ووكيل ديوان بلدية بنغازي ناصر الأوجلي ومدير مكتب الفروع والمحلات ناصر المشيطي ورؤساء الفروع البلدية، لمناقشة التدابير المتعلقة بمُحاربة الظواهر السلبية الهدامة للحد من الظواهر السلبية و البناء العشوائي والعمل على فتح مسار الطرق المُغلقه والتعدي علي مُخططات الدولة.

وأكد الاجتماع على التعاون الدائم والتواصل المُستمر والعمل الدؤوب دون كلل أو ملل من أجل الحد من جميع الظواهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المُخالفين.