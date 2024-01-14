بعد 100 يوم من العدوان الإسرائيلي.. ارتفاع عدد الضحايا في غزة لـ 23 ألفا و968 شهيدا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم، إلى 23 ألفا و968 شهيدا، بالإضافة إلى 60 ألفا و582 مصابا، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من الضحايا أطفال ونساء.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، خلال تصريحات صحفية، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 125 شهيدا و265 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف القدرة، أنه خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، تعمد الاحتلال مسح الأحياء السكنية بعوائلها، كما تعمد انهيار المنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية.

وأوضح أنه خلال 100 يوم من العدوان الإسرائيلي قتل 337 كادرا صحيا واعتقل 99 آخرين في ظروف قاسية، كما تعمد الاحتلال استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف.

وأكد القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، كما أجبر تحت القصف والتدمير نحو 2 مليون فلسطيني على النزوح في ظروف قاسية وخطر المجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.

وطالب المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات فاعلة ومركزة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية بين النازحين الفلسطينيين، كما طالب الأطراف الدولية بتوفير آليات جديدة تضمن إدخال وتدفق المساعدات الطبية والفرق الطبية والمستشفيات الميدانية ومغادرة الجرحى والمرضى للعلاج بالخارج.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن المجتمع الدولي لم يفلح في توفير ممر إنساني آمن يضمن تدفق المساعدات الطبية وخروج الجرحى بعيدا عن قيود الاحتلال الاسرائيلي، داعيا شعوب ودول العالم الحر باتخاذ خطوات فاعلة وقادرة على وقف العدوان.

يذكر أن قطاع غزة يشهد لليوم الـ 100 على التوالي عدوانا مكثفا وغير مسبوق، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا، ما أدى إلى وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى وتدمير ومحو أحياء سكنية بأكملها، فيما لا يزال هناك آلاف الشهداء والجرحى تحت الأنقاض وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.