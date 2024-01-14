بحضور خالد حفتر .. افتتاح مركز العلاج المائي بطبي بنغازي

14 يناير، 2024 3:32 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى رئيس أركان الوحدات الأمنية اللواء ركن خالد حفتر جولة رفقة وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم ومدير إدارة السجون والشرطة العسكرية  القيادة العامة اللواء نجيب البالط إلى مركز بنغازي الطبي ومستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، تضمنت  افتتاح مركز العلاج المائي بقسم العلاج الطبيعي بمركز بنغازي الطبي.

كما زاروا تمركزات الشرطة العسكرية المكلفة بتأمين المستشفيات للاطلاع على سير عملها، حيث أكد اللواء حفتر على ضرورة التحلي بالضبط والربط العسكري العالي وتقديم المساعدة لكافة

14 يناير، 2024 3:32 م
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