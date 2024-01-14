الدفاع الروسية: نحو 800 جندي و23 مسيرة خسائر الجانب الأوكراني خلال 24 ساعة

14 يناير، 2024 3:25 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن خسائر الجيش الأوكراني على مختلف محاور القتال بلغت نحو 800 جندي خلال آخر 24 ساعة، بالإضافة إلى إسقاط 23 طائرة مسيرة و17 صاروخا.

وذكر التقرير اليومي للدفاع الروسية، أنه خلال العمليات العسكرية، تمكن الجيش الروسي من صد هجمات على محاور: /كوبيانسك، وكراسني ليمان، ودونيتسك، وجنوب دونيتسك ، وزابوروجيه، وخيرسون/.

وأشار التقرير إلى أن العمليات أسفرت، عن إصابة مستودع ذخيرة للطيران في مطار /دولغينتسيفو/ في مقاطعة /دنيبروبيتروفسك/، بالإضافة إلى 98 وحدة مدفعية، وقوات ومعدات عسكرية في 112 منطقة.

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تعلنان بشكل مستمر، منذ اندلاع الأزمة بينهما في فبراير عام 2022، عن حصيلة متضاربة لخسائرهما، وتسعى كل منهما لإبراز تفوقها على الأخرى، دون معرفة الأرقام بشكل دقيق وموثوق.

14 يناير، 2024 3:25 م
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