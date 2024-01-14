الدبيبة يلتقي 4 شركات أوروبية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنفط

14 يناير، 2024 12:00 ص
0 1

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، رؤساء عدد من شركات النفط العالمية الكبرى على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.

وناقش الدبيبة مع ممثلي شركات إيني وريبسول وتوتال ووأويل إنفست و BGN، مجالات تطوير التعاون في استكشاف النفط واستثمار إمكانات ليبيا في مجال الطاقة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، شهد الدبيبة انطلاق أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بحضور وزراء الحكومة ورئيس مؤسسة النفط ونائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من شركات الطاقة والنفط العربية والعالمية.

وأكد في كلمة افتتاحية دعم حكومة الوحدة الوطنية لقطاع النفط والطاقة ووضعها خططا لمضاعفة إنتاج النفط والغاز والاستكشاف، مشدداً على سعي الحكومة لخلق البرامج المهمة وإنعاش الاقتصاد الوطني وحل الصعوبات التي تواجه التنمية في مجال النفط والغاز.

وأشار الدبيبة إلى أن ملف الطاقة الكهربائية كان تحديا كبيرا وبذلت الحكومة جهودا لاستقرار الشبكة الكهربائية وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في ليبيا من خلال مشاريع عودة الحياة.

14 يناير، 2024 12:00 ص
0 1

المزيد من الأخبار

منها إخلاء منازل.. إجراءات عاجلة لمواجهة أحوال الطقس بمناطق الجبل الأخضر

13 يناير، 2024 11:20 م

نجاح مساعي حكومة حماد بالإفراج عن مواطنين في النيجر

13 يناير، 2024 10:43 م

مباحثات ليبية تركية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والغاز

13 يناير، 2024 10:08 م

مباحثات لدعم جهود الاتحاد الأفريقي تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

13 يناير، 2024 9:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى