الدبيبة يلتقي 4 شركات أوروبية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنفط

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، اليوم السبت، رؤساء عدد من شركات النفط العالمية الكبرى على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد.

وناقش الدبيبة مع ممثلي شركات إيني وريبسول وتوتال ووأويل إنفست و BGN، مجالات تطوير التعاون في استكشاف النفط واستثمار إمكانات ليبيا في مجال الطاقة.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، شهد الدبيبة انطلاق أعمال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد بحضور وزراء الحكومة ورئيس مؤسسة النفط ونائب رئيس المجلس الرئاسي ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وعدد من المسؤولين، ومشاركة واسعة من شركات الطاقة والنفط العربية والعالمية.

وأكد في كلمة افتتاحية دعم حكومة الوحدة الوطنية لقطاع النفط والطاقة ووضعها خططا لمضاعفة إنتاج النفط والغاز والاستكشاف، مشدداً على سعي الحكومة لخلق البرامج المهمة وإنعاش الاقتصاد الوطني وحل الصعوبات التي تواجه التنمية في مجال النفط والغاز.

وأشار الدبيبة إلى أن ملف الطاقة الكهربائية كان تحديا كبيرا وبذلت الحكومة جهودا لاستقرار الشبكة الكهربائية وتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في ليبيا من خلال مشاريع عودة الحياة.