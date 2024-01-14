الحكومة الليبية تبحث الدور البريطاني في أزمة الهجرة عبر الحدود

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بحث وزير الشؤون الأفريقية المفوض بالحكومة الليبية، عيسى عبدالمجيد، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد مع سكرتيرة الشؤون السياسية في السفارة البريطانية لدى ليبيا، نكوليت باكر، دور المملكة المتحدة في أزمة الهجرة عبر الحدود.

وقالت الحكومة في بيان لها إن الجانبين بحثا خلال الاتصال الهاتفي ملفات الهجرة وتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب وسبل وقف الهجرة غير النظامية، ودور بريطانيا في أزمة الهجرة عبر الحدود.

واثنت سكرتيرة الشؤون السياسية في السفارة البريطانية لدى ليبيا، نكوليت باكر، على زيارة عبدالمجيد لمدن الجنوب والتوافق الذي حدث بين المكونات الثقافية، بما يُسهم في تعزيز المصالحة في الجنوب.

وأشارت الحكومة إلى أن عبدالمجيد وسكرتيرة الشؤون السياسية البريطانية أكدا خلال الاتصال الهاتفي ضرورة العمل والشراكة لتعزيز استقرار دول طوق ليبيا، ومحاربة الإرهاب والهجرة غير النظامية والتهريب ومراقبة الحدود، بما يعزز استقرار وأمان البلاد.