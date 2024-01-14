الاستخبارات التركية تدمر مواقع لـ”بي كي كي” الإرهابي في سوريا

دمرت الاستخبارات التركية 23 موقعا لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” الإرهابي في سوريا بينها ما تسمى بـ مرافق بنية تحتية ونقاط تفتيش.

وأفادت مصادر أمنية ، الأحد، أن جهاز الاستخبارات استهدف ما تسمى بـ منشآت عسكرية، واستخباراتية، وأخرى خاصة بالطاقة والبنية التحتية تابعة لـ”بي كي كي/واي بي جي” الإرهابي في سوريا، وذلك رداً على هجمات التنظيم ضد القوات التركية شمالي العراق.

وأوضحت المصادر أن عمليات الاستخبارات أسفرت عن تدمير 5 مرافق حساسة، و3 نقاط تفتيش، و8 ما تسمى نقاط عسكرية، ومستودعين للذخيرة، ومستودعين لوجستيين، ومستودعين تقنيين للمركبات ومركبات أخرى تستخدم في حفر الأنفاق وإعداد الجبهات.

وأكدت أن العمليات ستتواصل حتى تحقيق الأهداف المخطط لها.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الدفاع التركية، استشهاد 9 من جنودها وإصابة آخر بجروح في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم “بي كي كي” شمالي العراق، الذين حاولوا التسلل إلى منطقة تضم قاعدة تركية في منطقة عملية “المخلب – القفل”.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم “بي كي كي” (PKK) الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.