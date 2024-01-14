استخراج “66” جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بدرنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرار فرقها المختصة في جهودها لاستخراج الجثث وتحديد هويتهم.

وتم استخراج أمس السبت “66” جثة مجهولة الهوية من مقبرة مرتوبة بمدينة درنة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للجثث المستخرجة من هذه المقبرة إلى “368” جثمانًا.

وعلى صعيد آخر، أجرى الفريق المختص في الهيئة عمليات فحص طب الشرعة لـ”41″ جثة، مما يرفع عدد الجثث التي تم أخذ عينات منها إلى “161” جثة .

وقام الفريق المختص بتكفين وإعادة دفن “40” جثة مجهولة الهوية، ليصل إجمالي الجثث التي تم إعادة دفنها في مقبرة شهداء درنة (الفتائح) إلى “120”جثمانًا مجهول الهوية، بعد استيفاء الجوانب الشرعية .