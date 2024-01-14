إصلاح أعطال الكهرباء جراء الأمطار في البيضاء

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء مواصلة فنيوها إصلاح الأعطال الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة في مدينة البيضاء.

وقالت الشركة، إن الأمطار الغزيرة أدت إلى سيلان بعض الأودية، بينما تعرضت بعض خطوط الضغط المنخفض للعطب، ما نتج منه انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أن الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر باشرت على الفور أعمال الصيانة، ولا تزال تجرى إصلاح الأعطال، وفور الانتهاء منها سيجرى إعادة الكهرباء للأحياء التي انقطعت عنها الكهرباء.

وشهدت المدينة، أمس السبت، أمطارًا غزيرة أدت إلى إخلاء منازل في حي الجنين بها، بحسب مديرية أمن البيضاء.