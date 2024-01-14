إصلاح أعطال الكهرباء جراء الأمطار في البيضاء

14 يناير، 2024 10:20 م
0 1

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء مواصلة فنيوها إصلاح الأعطال الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وسقوط الأمطار الغزيرة في مدينة البيضاء.

وقالت الشركة، إن الأمطار الغزيرة أدت إلى سيلان بعض الأودية، بينما تعرضت بعض خطوط الضغط المنخفض للعطب، ما نتج منه انقطاع التيار الكهربائي.

وأضافت أن الفرق الفنية التابعة لإدارة توزيع الجبل الأخضر باشرت على الفور أعمال الصيانة، ولا تزال تجرى إصلاح الأعطال، وفور الانتهاء منها سيجرى إعادة الكهرباء للأحياء التي انقطعت عنها الكهرباء.

وشهدت المدينة، أمس السبت، أمطارًا غزيرة أدت إلى إخلاء منازل في حي الجنين بها، بحسب مديرية أمن البيضاء.

14 يناير، 2024 10:20 م
0 1

المزيد من الأخبار

أخلاء عائلات عالقة جراء السيول في سوسة

14 يناير، 2024 10:16 م

مالية الدبيبة: 59.99 مليار إجمالي الإنفاق على الرواتب خلال 2023

14 يناير، 2024 10:10 م

الحكومة الليبية تبحث الدور البريطاني في أزمة الهجرة عبر الحدود

14 يناير، 2024 10:01 م

من درنة.. الحاجة «سَعايا» تروي لوكالتنا كيف جرفت السيول فقيدتها – الجزء الثاني

14 يناير، 2024 10:01 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى