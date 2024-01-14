أمن بنغازي يكشف تفاصيل ضبط شخص قام بالرماية على مواطن

أخبار ليبيا 24

كشف “مركز شرطة رأس إعبيدة” بمديرية امن بنغازي، تفاصيل ضبط شخص قام بالرماية على مركبة مواطن والشروع بقتله بشارع بيروت.

جاء ذلك استجابة لشكوى مواطن ضد مجهول على متن مركبة آلية نوع داو كالوس خضراء اللون قام بمضايقته والرماية عليه بواسطة سلاح ناري بشارع بيروت وإتلاف بعض الأجزاء من مركبته.

وعلى الفور أصدر رئيس مركز شرطة رأس إعبيدة مقدم عمر البشتي تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب حيث تم خروج أعضاء التحريات بإمرة رئيس الوحدة ملازم أول المنتصر العلواني إلى مكان الواقعة لجمع أكبر قدر من المعلومات عن الواقعة .

وعُقب وصولهم تم التوصل لمعلومات عن الجاني وتحديد هويته والتعميم عليه لدى غرفة العمليات الأمنية الرئيسية بالمديرية وبالتعاون مع دورية تابعة لجهاز الأمن الداخلي تم ضبطه والانتقال به إلى المركز .

وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى “أ.ب.ص” من مواليد 2003 واعترف بما نُسب إليه وأحيل موقوفاً إلى النيابة العامة.