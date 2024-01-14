أخلاء عائلات عالقة جراء السيول في سوسة

14 يناير، 2024 10:16 م
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أخبار ليبيا 24

قال جهاز الإسعاف والطوارئ إن الفرق التابعة له شاركت في علميات إخلاء، لإخراج العائلات العالقة في سوسة جراء السيول.

وضربت سيول وأمطار غزيرة بعض المناطق في المنطقة الشرقية أمس السبت، بينما أخلت مديرية أمن البيضاء بعض المنازل في حي الجنين من السكان بسبب السيول، وحرصا على حياتهم.

ونشر جهاز الإسعاف، اليوم الأحد، صورا من مشاركة سيارات الإسعاف في عمليات الإخلاء التي قامت بها فرق الطوارئ والإخلاء التابعة له في مكتب سوسة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، انقشاع السحب الممطرة على مناطق الشمال الشرقي بعد ظهر اليوم الأحد، مع نشاط الرياح الجنوبية الغربية غدا على معظم  مناطق شمال ليبيا.

14 يناير، 2024 10:16 م
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