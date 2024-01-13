وسط تحذيرات.. عاصفة شديدة تضرب الغرب الأمريكي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اجتاحت عاصفة شتوية شديدة القوة الغرب الأوسط الأمريكي ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف السكان في ولايتي /ويسكونسن/ و/ميشيغان/ وسط توقعات بأن يغطي الجليد المنطقة بدءا من مطلع هذا الأسبوع.

كما أرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة وكانت مطارات شيكاغو هي الأكثر تضررا بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.

وحثت هيئة الأرصاد الجوية في /دي موين/ عاصمة ولاية آيوا الأمريكية السائقين على الابتعاد عن الطرق بسبب استمرار الثلوج الكثيفة والرياح التي تصل سرعتها إلى 50 ميلا في الساعة وانخفاض الرؤية.

وفي الجنوب، يتوقع تواصل العواصف الشديدة من /أتلانتا/ إلى /رالي/ بولاية نورث كارولينا حيث يرجح حدوث رياح قوية وأعاصير.

ويعتقد خبراء الأرصاد الجوية أن تكون هذه العاصفة أبرد طقس تشهده الولايات المتحدة الأمريكية منذ ديسمبر 2022.