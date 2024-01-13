وزارة الصحة الفلسطينية : ارتفاع قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى “23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا”.

وقال متحدث الوزارة أشرف القدرة، في بيان، “اليوم الـ99 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يشهد مزيدا من المجازر والتدمير ومسح الأحياء السكنية”.

وأضاف أن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 135 شهيدا و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأشار إلى “ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي”.

وذكر القدرة أن “جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة تجعله الأكثر إجراما ودموية عبر التاريخ”.

وتابع: “الإبادة الجماعية جعلت واحدا من بين عشرين مواطنا في قطاع غزة إما شهيدا أو جريحا أو مفقودا”.