من درنة.. الحاجة «سَعايا» تروي لوكالتنا كيف جرفت السيول فقيدتها – الجزء الأول

أخبار ليبيا 24 – خـــــاص

مرّ دانيال في بنغازي على مضضّ.. مسرعًا متوحشًا نحو درنة وما جاورها.. ما هي إلا سويعات حتى انقطعت شبكتي الكهرباء والإنترنت.. وامتلأت السدود بل وفاضتْ.

في درنة.. تحطمت السدود وتفجّر السيل غاضبًا، أطاح بعماراتٍ سكنية وأنقض على أرواح ساكنيها.. تمرّ الساعات والدقائق ثقيلة.. وتستمر المياه في التوغل داخل البيوت.. وما لم يغرقه ارتفاع منسوب المياه داخل منزله، أغرقته تيارات السيول الجامحة التي لم يوقفها سوى البحر..الذي لفظ الجثث فيما بعد ومن عاش سيميته الفقد والذكريات لا محالة!

آلاف الضحايا، آلاف المفقودين.. وغياب أي حصيلة رسمية.. وبموازاة ذلك.. تتدفق مشاهد مأساوية هائلة على منصات التواصل الاجتماعي، تحمل نداءات استغاثة أخيرة لم تجد سوى الموت منقذًا.. وبالتوازي تقبع آلاف العائلات تحت الركام والمنازل المغمورة بالمياه محاولةً بخطى وئيدة وأمل مبتور البحث عن مخرج.. حلّ الصباح لكن لم يخرج أحد!

انقشع دانيال.. وأشرقت الشمس -بجراءة- كاشفت هول ما حد.. ولكن ماذا حدث؟

– اختفاء أحياء كاملة وانغمار أخرى فيما يشبه غثاء السيل…وآلاف الجثث المكدسة التي لم يتعرف عليها أحد.. فقط!

انقشع دانيال وانقشعتْ معه درنة، وترك وراءه غصة في قلوب الليبيين، وأرقام مفزعة للضحايا والمفقودين.. جهود حثيثة لكنها ضئيلة أيضًا للبحث عن أحياء، أو على الأقل انتشال الموتى منهم!

إنها ليلةٌ ليست كباقي الليالي، ليلةٌ مريرة طويلة توقفت فيها الساعة عند الثالثة فجرًا.. ابتلع فيها دانيال ثُلث مدينة درنة وجوارها.

تبدأ معكم وكالة أخبار ليبيا 24 -كما عودتكم- سلسلة قصص إنسانية يرويها أصاحبها على ألسنتهم لتوثيق فاجعة درنة التي حدثت في الـ 11 من سبتمبر العام 2023، ولنقل معاناة آلاف الضحايا الذين فقدوا أو فُقدوا أو تضرروا بشكلٍ أو بأخر..

تروي الحاجة سعايا عبد الرازق حادثة فقدِ ابنتها تُركية ليلة الحادي عشر من سبتمبر، وتبدأ التعريف بابنتها بالقول: تعمل ابنتي في النيابة العامة بمدينة درنة، عُر عليها قولها للحق دائمًا وتحت أي ظرف، لطالما رفضت الأوضاع المأساوية التي عاشتها درنة خلال حُقبة سيطرة التنظيمات الإرهابية، ودخلت في مناوشاتٍ مع الجماعات الإرهابية، كما عُرف على ابنتي مساعدتها للغير، وتقديمها يد العون للغريب قبل القريب.

قبل ليلة الحادي عشر من سبتمبر… نقلت وسائل الإعلام أخبار مفادها اقتراب عاصفة من شرقي ليبيا، ستضرب المنطقة الشرقية بما فيها درنة، وحقيقةً لم نكترث.. أنا شخصيًا استغربت.. كيف لهم أن يتوقعوا ذلك؟ هل سيدخلون في علم الغيب؟ ولن أولِي للموضوع أية أهمية.. وفي ليلة الحادي عشر من سبتمبر أبلغتني ابنتي التي تسكن في حي الزهور، أنها تريد المكوث عند قريبتنا، رغم عدم ارتياحي للفكرة لكنها أصرّت ولم أرد الضغط عليها.

تواصل الحديث لوكالتنا… انقطعت الاتصالات.. ومعها الكهرباء.. وحلّ الصباح بعد ليلة سوداء حالكة، لم أشعر بشيء لأنني كنت في منطقة أم الرزم البعيدة نوعًا ما عن مدينة درنة المنكوبة.

تقُول: ما أن سمعنا الأخبار.. هرعنا!

كان هذا الجزء الأول من قصة الحاجة سعايا عبد الرازق، تلك الحكاية التي بدأت بالخوف والهلع.. في انتظار ما سيوضحه الجزء الثاني من قصة الحاجة سعايا عبد الرازق.. وماذا حل بابنتها تُركية.. انتظرونا.