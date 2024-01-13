منها إخلاء منازل.. إجراءات عاجلة لمواجهة أحوال الطقس بمناطق الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

أصدر المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضررة المهندس بالقاسم حفتر تعليماته بتحرك كافة آليات الصندوق من درنة وخاصة آليات ومعدات كسح وشفط المياه إلى مدينة البيضاء ومناطق الجبل الأخضر بعد هطول كميات كبيرة من الأمطار على المنطقة خلال الساعات الماضية؛ وذلك تحسباً لأي طارئ.

وطالب بالقاسم حفتر كافة الجهات الحكومية بالتعاون مع الجهات في مناطق الجبل بعد مخاطبة رئيس الحكومة الليبية لوزارتي الداخلية والحكم المحلي برفع درجات الاستعداد إلى الحد الأقصى وضرورة تكاتف الجهود الحكومية من أجل تخفيف المعاناة عن المواطنين بمناطق ومدن الجبل الأخضر.

وشدد المهندس بالقاسم حفتر على تسخير الصندوق لكافة إمكانياته حتى تمر الأزمة ويتحسن وضع الطقس في المنطقة.

وفي ذات الشأن، أصدر رئيس الحكومة الليبية، تعليماته للجهات المختصة بإنقاذ العالقين جراء السيول في مدينة البيضاء، وضمان عدم خروج الأوضاع عن السيطرة.

وجاء ذلك في بيان نشرته صفحة الحكومة الليبية، على فيسبوك، عقب هطول كميات كبيرة من الأمطار على مدينة البيضاء وتحرك السيول.

ووجه رئيس الحكومة الجهات المختصة كافة بضرورة متابعة الأوضاع، وضمان عدم خروجها عن السيطرة والقيام بكل الإجراءات لحماية المواطنين العالقين وإنقاذهم.

وأمر بإخلاء المنازل كافة التي تقع في مسار الأودية التي قد تتعرض لأمطار غزيرة في المنطقة، بالإضافة إلى توجيه شركتي الخدمات العامة، والمياه والصرف الصحي، وهيئة السلامة الوطنية بالانتقال إلى المدينة، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لتفادي أي أضرار قد تنتج عن هطول الأمطار وجريان الأودية.

وأعلنت مديرية أمن البيضاء، اليوم، إخلاء منازل في حي الجنين بالمدينة بسبب تساقط أمطار غزيرة وسوء الأحوال الجوية.

وأشارت إلى الشروع في إخلاء المنازل نتيجة تساقط الأمطار الغزيرة على مناطق الجبل الأخضر بصفه عامة، ومدينة البيضاء خاصة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفرقة على مناطق سهل بنغازي حتى امساعد، تكون جيدة إلى غزيرة على الجبل الأخضر، تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، ما يتسبب في جريان الأودية المحلية، وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.