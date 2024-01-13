مباحثات لدعم جهود الاتحاد الأفريقي تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، اليوم السبت، وزير الشؤون الخارجية والفرانكفونية والكونغوليين بالخارج، ممثلاً عن رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا، جان كلود غاكوسو.

وبحث اللقاء، بحسب بيان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الأعلى، دعم جهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وأكد تكالة استعداد المجلس الأعلى للدولة لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم جهود لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تواصلت عبر الاجتماعات التحضيرية السابقة في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، وصولاً للجلسة التي ستنعقد في مدينة زوارة خلال يومي 14-15 من الشهر الجاري للإعداد للمؤتمر الجامع للمصالحة المزمع عقده في مدينة سرت خلال شهر أبريل المقبل.

وضم الاجتماع، الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في ليبيا ورئيسة مكتب الاتصال بتونس، وحيدة العياري حرم سكاج، ومدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات في طرابلس.

وأثنى تكالة على دور الاتحاد الأفريقي ودولة الكونغو خاصة في ملف المصالحة الليبية، منذ الإعلان الرسمي عن انطلاقه في سبتمبر 2021.

ورحب ممثل رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى لليبيا بالاستجابة والتعاون اللذين يبديهما المجلس الأعلى للدولة من أجل رأب الصدع وسد فجوة الخلاف بما يحقق المصلحة العامة للشعب الليبي المبنية على الأسس والثوابت الوطنية، والمتوافقة مع الإعلان الدستوري والاتفاقات المبرمة في الصخيرات وجينيف.