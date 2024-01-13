غزة.. مجازر وحشية وإقصاء قصري وضحايا بآلاف 

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد شهداء غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى هذا اليوم؛ جراء العدوان الإسرائيلي 23843 شخصاً.

وزارة الصحة في قطاع غزة، أوضحت في آخر بياناتها أنَ غالبية الشهداء من النساء والفتية والأطفال، وأنها أحصت 60317 جريحًا، في حين ما زال آلاف الأشخاص تحت الأنقاض، حسب قولها.

من جهةٍ أخرى… بلغ عدد النازحين الفلسطينيين الذين وصلوا إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة منذ بدء العدوان في أكتوبر وحتى هذه اللحظة؛ بلغ نحو المليون.

الأمم المتحدة أوضحتْ في تقريرٍ أن محافظة رفح أصبحت الآن الملجأ الرئيسي للنازحين، حيث يعيش أكثر من مليون شخص في منطقة مكتظة للغاية، بعد تكثيف الأعمال العدائية في خان يونس ودير البلح، وأوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي، حسب تقريرها.