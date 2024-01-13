عون : أكثر من 30% من مساحة ليبيا لم تستكشف بعد

أخبار ليبيا 24

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، إن ليبيا تملك كميات جيدة من الوقود الصخري في حقول ومواقع غير مستكشفة بعد، مضيفاً أن أكثر من 30% من مساحة الدولة الليبية لم تستكشف حتى الآن.

وأضاف عون، في كلمته بقمة ليبيا للطاقة والاقتصاد المنعقدة في طرابلس، اليوم السبت، أن ليبيا تملك كميات كبيرة للغاية من نفط وغاز صخري.

وأوضح أن هناك لجنة بدأت لتولي مهمة الاستكشاف وتوصلت إلى نتائج ونأمل أن نقوم بتجربة فعلية في حفر أحد الآبار للتأكد في الأيام المقبلة.

وأكد وزير النفط، على أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري لا تزال قائمة، فبرغم كل ما يكتب وما يقال عن التوجه إلى الطاقة الجديدة أو البديلة. إلا أن تقارير منظمة أوبك أكدت أن الحاجة إلى الوقود الأحفوري ستسمر وتتزايد حتى العام 2045.

وأضاف عون أنه من الضروري العمل على معالجة الآثار البيئية للوقود الأحفوري بالتوازي مع الطاقات البديلة، وهذا هو الحل الأمثل، مشيراً إلى ضرورة الاعتماد على الغاز في الانتقال للطاقة المتجددة.

ولفت إلى أن القارة الأفريقية بها كميات هائلة من الغاز، وما يؤكد ذلك هو العمل على إنشاء خطي الغاز نيجيريا إلى أوروبا، لما تتمتع به الدولة الأفريقية من كميات هائلة من مخزون الغاز لدى نيجيريا.