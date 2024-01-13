عقيلة يناقش مع العريبي خطة عمل لجنة الإعمار والاستقرار بمختلف البلديات

أخبار ليبيا 24

ناقش، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، خطة عمل اللجنة وفقا لقرارات مجلس النواب للمنطقة الممتدة من مدينة بنغازي حتى سرت والمنطقة الجنوبية والجنوب الشرقي.

وبحث الجانبان تنفيذ قرار مجلس النواب بشأن تخصيص قيمة مالية لإعادة إعمار المنطقة الغربية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة أن تكون آلية العمل من خلال القنوات الرسمية المتمثلة في البلديات.

وأكد عقيلة على ضرورة البدء في حصر المشاريع المستهدفة وفقا للأولويات بالتنسيق مع الحكومة الليبية، على أن تستفيد كافة البلديات التابعة للحكومة الليبية من الخدمات بشكل سريع.

واطلع العريبي عقيلة على تقارير عمل اللجنة خلال العام 2023 وما تم إنجازه من أعمال وخطة عمل اللجنة للنصف الأول من عام 2024.