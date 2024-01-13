ضربات أمريكية جديدة على الحوثي

أخبار ليبيا 24

نفذت أميركا ضرباتٍ جوّية جديدة ضد قوات الحوثي اليمنية، تزامنًا مع تعهد إدارة الرئيس جو بايدن بحماية الملاحة في البحر الأحمر

وأوضحتْ وكالة رويترز للأنباء أن الضربة الأخيرة جاءت بعد استهداف أميركا موقعا للرادار، بعد يوم من تعرض منشآت للجماعة المتحالفة مع إيران لعشرات الضربات الأميركية والبريطانية.

بدورها قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «إن مدمرة الصواريخ الموجهة كارني استخدمت صواريخ توماهوك في الضربة التي نُفذت في ساعة مبكرة من اليوم لتقليص قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن البحرية بما في ذلك السفن التجارية.»