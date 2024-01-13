سعيد يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل ليبي- ليبي دون تدخلات

13 يناير، 2024 10:48 م
0 0

أخبار ليبيا 24

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تقديره للجهود المبذولة على مستوى اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا.

وجدد الرئيس التونسي، عقب تسلمه رسالة خطية موجهة من قبل رئيس جمهورية الكونغو ورئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا دنيس ساسو، التأكيد على موقف تونس الثابت والذي يرتكز على ضرورة التوصل إلى حل ليبي-ليبي دون تدخلات أو ضغوطات خارجية بما يحمي وحدة البلد الشقيق ويحفظ أمنه واستقراره.

وقال سعيد، إن بلاده لديها إدراك عميق بضرورة تعزيز الوعي المشترك، وتطوير العمل الجماعي من أجل وضع حد للصراعات والأزمات في القارة.

13 يناير، 2024 10:48 م
0 0

المزيد من الأخبار

من درنة.. الحاجة «سَعايا» تروي لوكالتنا كيف جرفت السيول فقيدتها – الجزء الأول

13 يناير، 2024 10:47 م

نجاح مساعي حكومة حماد بالإفراج عن مواطنين في النيجر

13 يناير، 2024 10:43 م

مباحثات ليبية تركية لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والغاز

13 يناير، 2024 10:08 م

مباحثات لدعم جهود الاتحاد الأفريقي تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

13 يناير، 2024 9:58 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى