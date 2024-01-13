بلدية شحات تناشد الحكومة من أجل تقديم الدعم لمدن ومناطق الجبل الأخضر

ناشد المجلس البلدي شحات الحكومة الليبية بالتدخل العاجل والفوريّ وتقديم الدعم للبلدية ومدن ومناطق الجبل الأخضر.

جاءت هذة المناشدة بعد اجتماع عقد بين عميد البلدية عيد الصابر مع مديرية الأمن وكافة الجهات المختصة، لإعلان حالة الطوارئ بعد ورورد عدة شكاوي بسبب الامطار الغزيرة بمدينة شحات والمناطق المجاورة لها.

اجرى المجتمعون جولة ميدانية لرصد ومتابعة الأوضاع، وإخلاء الأهالي من بعض الأحياء التي غمرتها المياة، وتمت الإشارة إلى مكتب المياة والصرف الصحي شحات وأصحاب الأليات الثقيلة لتسليك العبارات ومصارف مياة الأمطار.

ووفقاً لمراسل الوكالة، المياة بدأت تتجمع من جديد بعد غزارة الأمطار، وانجرف الطريق شحات- المنصورة – سوسة الذي تم ترميمه من قبل متطوعين بعد اعصار دانيال، وهناك معلومات تفيد بان شباب المدينة سيصدرون بيان بخصوص الأوضاع في شحات.